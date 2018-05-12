12 yıl hizmet ettiği ilçe için yazdığı veda şiiri herkesi ağlattı

Kütahya’nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarlan’ın, düzenlediği son etkinlik olan Türk Halk Müziği konserinde okuduğu ’Aslanapa’ya veda’ isimli şiir dakikalarca ayakta alkışlandı.

12 yıldır görev yaptığı Aslanapa ilçesine rotasyon nedeniyle Haziran ayında veda edecek olan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’ın, Hezar Dinari Kültür Merkezinde okuduğu veda şiiri dakikalarca ayakta alkışlandı ve duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Engelli olmasına rağmen, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bir çok alanda yurt genelinde dereceler almasını sağlayan Müdür Kılıçarslan, çalışma azmiyle de görev yaptığı dönem boyunca büyük takdir topladı.(YD-EFE)

İşte o şiir;

Elveda Aslanapa...

Ben Aslanapa Sarayköyünde doğdum,

Bedenimde Batın oldun Aslanapa.

Suyunla kandım, ekmeğinle doydum,

En yakınımdan yakın oldun Aslanapa.

Gün oldu güldüm, gün oldu ağladım,

Gün oldu aklar gün oldu karalar bağladım,

Yaralarımı senin narında dağladım,

Derdime ortak sevincime eş oldun Aslanapa.

Ahmet’i, Mehmet’i, Hale’si Ayşe’siyle,

Yusuf’u, Hasan’ı, Hacer’i, Neşe’siyle,

Minevver, Zehra, Sabri ve Emine’siyle

Mükerrem gibi, Dilek gibi kardeş oldun Aslanapa.

Dilimde türkü oldun gözümde zeybek,

Aslanapa bana sıcak bir yuva demek,

oniki yıl verdim ilçeme emek,

Soframa koyduğum aş oldun Aslanapa.

Tadına vardım senle işin, aşın ,evladın,

Üzüntümde, sevincimde hep sen vardın,

En kötü günümde sırtımı sıvazladın,

Babamın,Anamım mezarına taş oldun Aslanapa.

Gelmezdi aklıma bir an olsun etmek veda,

Bütün emeklerim olsun ilçeme feda,

Söz versemde ağlamamk için bu defa,

Gözümde iki damla yaş oldun Aslanapa.

İşte geldim işte gidiyorum,

Artık sıramı devrediyorum,

Son söz senden helallik istiyorum,

Hakkını helal et elveda Aslanapa.