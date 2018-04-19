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27 Nisan 2018 Cuma 10:19

19 Mayıs Ortaokulu, 11. Ulusal Korolar Şenliği’ne katıldı

Simav 19 Mayıs Ortaokulu öğrenci korosu, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin düzenlediği (AKÜ) 11’inci Korolar Şenliği’ne katıldı.Okul Müdürü Recep Gökçen, korolar şenliğine Simav Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle, müzik öğretmeni...

19 Mayıs Ortaokulu, 11. Ulusal Korolar Şenliği'ne katıldı
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Simav 19 Mayıs Ortaokulu öğrenci korosu, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin düzenlediği (AKÜ) 11’inci Korolar Şenliği’ne katıldı.

Okul Müdürü Recep Gökçen, korolar şenliğine Simav Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle, müzik öğretmeni Serkan Çamurcu’nun rehberliğinde bir koro ile katıldıklarını ifade etti. Gökçen, korolar şenliğinde dört eser seslendiren okul korosunun, marş okuma başarı belgesi ve başarı plaketi almaya hak kazandığını belirtti. (MEİ-EFE)
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