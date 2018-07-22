KÜTAHYA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 18:21

33 yaşındaki genç kalbine yenildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat isimli genç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yenidoğan Mahallesindeki evde babaannesiyle birlikte yaşayan Hakan Holat evinde aniden rahatsızlandı. Eve çağrılan 112 Acil...

33 yaşındaki genç kalbine yenildi
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat isimli genç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesindeki evde babaannesiyle birlikte yaşayan Hakan Holat evinde aniden rahatsızlandı. Eve çağrılan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesine rağmen Hakan Holat hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Holat, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. (MA-EFE)
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