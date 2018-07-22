Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat isimli genç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yenidoğan Mahallesindeki evde babaannesiyle birlikte yaşayan Hakan Holat evinde aniden rahatsızlandı. Eve çağrılan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesine rağmen Hakan Holat hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Holat, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. (MA-EFE)
33 yaşındaki genç kalbine yenildi
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat isimli genç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yenidoğan Mahallesindeki evde babaannesiyle birlikte yaşayan Hakan Holat evinde aniden rahatsızlandı. Eve çağrılan 112 Acil...