KÜTAHYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:02

43 ayrı merkezde Yaz Kur’an Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan Yaz Kur’an Kurslarını eğlenceli hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.İlçe Müftüsü Mustafa Arda, ilçe ve köylerinde...

43 ayrı merkezde Yaz Kur'an Kursu
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan Yaz Kur’an Kurslarını eğlenceli hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Mustafa Arda, ilçe ve köylerinde 34 merkezde açılan 6-18 yaş arası 524 öğrencinin katıldığı Yaz Kur’an Kursları’nı eğlenceli hale getirmek adına kursun açılışından itibaren dini içerikli ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak, seviyelerine uygun kitap ile zeka oyunlarını çocukların kullanımına sunduklarını söyledi.

Çimenlik Camii’nde 30 çocuğa eğitim veren İmam Hatip İlyas Çalışkan, “Yaz Kur’an Kursumuzda kitap okuma ve zeka oyunlarının yanı sıra pide, kek, simit, dondurma ikramı gibi farklı etkinliklerle öğrencilerimizin bu yaz tatilinde başta Cami ve Kur’an-ı Kerim’le buluşmalarını hem de itikad, ibadet, ahlak, siyer bilgilerini elde etmelerine imkan sunarken, sıkılmadan, severek ve eğlenerek öğrenmelerini de sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.(MA-EFE)
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