KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:21

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik Kütahya’da

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Kütahya İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Çelik ve AFAD Genel Başkan Yardımcıları Murat Aldağ ve Akşit Dayı, ziyaretin ardından Kütahya AFAD İl Müdürlüğü çalışanları...

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik Kütahya'da
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AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Kütahya İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Çelik ve AFAD Genel Başkan Yardımcıları Murat Aldağ ve Akşit Dayı, ziyaretin ardından Kütahya AFAD İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Genel Başkan Ayhan Çelik, AFAD-SEN’in 2014 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Yönetimimiz ile beraber illerimizi geziyoruz. Temel amacımız AFAD çalışanlarının sorunları ile ilgili, çözülmesi gereken sorunlar ile ilgili illerimizi ziyaret ederek istişarede bulunmak. Bu istişarelerle beraber bir rapor hazırlayıp İçişleri bakanlığı ve AFAD başkanına sunmak gibi bir çalışmamız var. Yıllardan beri AFAD çalışanlarını ile kamu kurumları ile kıyaslama yapıldığı zaman bir AFAD tazminatının olmasıyla ilgili yıllardan beri bir vurgumuz var. Bunun çıkarılması için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gerekse Cumhurbaşkanımız nezrinde bir girişimlerimiz bir farkındalık oluşturması açısından gayretimiz olacak. Yıllardan beri açılmayan AFAD teşkilatının bir görevi de yükselme, unvan değişikliğinin açılması ile ilgili yönetmeliğin güncel olması için bir gayretimiz olacak. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz yok. Ayrıca enformasyon memurlarının teknik hizmetlere alınması ile ilgili gayretlerimiz de el birliği ile devam edecek. AFAD çalışanlarından aldığımız güç ile güzel bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüp hem ekonomik anlamada hem de özlük bakımından teşkilata kazanım elde edilmesiyle ilgili çalışacağız" şeklinde konuştu. (EFE)
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