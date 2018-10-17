KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:57

Ahmet Atam mazbatasını aldı

Kütahya’da, 13-14 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ve baro organlarının seçimi sonucu 211 oyla yeniden Kütahya Barosu Başkanlığı’na seçilen mevcut başkan Ahmet Atam, mazbatasını alarak 3. dönem görevine başladı.Atam’a...

Ahmet Atam mazbatasını aldı
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Kütahya’da, 13-14 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ve baro organlarının seçimi sonucu 211 oyla yeniden Kütahya Barosu Başkanlığı’na seçilen mevcut başkan Ahmet Atam, mazbatasını alarak 3. dönem görevine başladı.

Atam’a mazbatasını Kütahya İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Yusuf Hatip takdim etti.

Atam, yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğüne inanmış, yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunacağız.Bağımsız savunmanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunan baro olarak dimdik ayaktayız" diye konuştu. (EFE)
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