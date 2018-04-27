Kütahya’nın Aizonai Antik Kenti’nde ’Çavdarhisar okuyor’ projesi başlatıldı.
Etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
45 dakika süren etkinlikte protokol üyeleri Zeus tapınağı önünde öğrencilerle birlikte kitap okudu. Etkinliğin belirli aralıklarla tekrarlanacağı bildirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya Kaymakam Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer’e eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve hediye verdi.(YD-EFE)