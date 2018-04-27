Aizonai Antik Kenti’nde ’Çavdarhisar okuyor’ projesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya Kaymakam Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer’e eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve hediye verdi.(YD-EFE)

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.