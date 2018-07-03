Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldılar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği’nin öğretmen ve öğrencileri, yaz okulu programları dahilinde Çavdarhisar’ı ziyaret etti.Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer tarafından kabul edilen...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği’nin öğretmen ve öğrencileri, yaz okulu programları dahilinde Çavdarhisar’ı ziyaret etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer tarafından kabul edilen vakıf temsilcileri ve öğrenciler, yapmış oldukları faaliyetler hakkında Kaymakam Yurdagül ve Başkan Başer ile görüştü. Görüşmenin ardından Aizanoi Antik Kentinde Zeus Tapınağı, Dünyanın bilinen ilk borsası ve stadyum tiyatro kompleksini ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı Küthaya şubesi öğrenci ve öğretmenleri Çavdarhisar’a gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğrenci ve öğretmenler, Özellikle Aizanoi Antik Kenti’nin çok önemli bir kültür mirası olduğunu ve burayı herkesin mutlaka görmesi gerektiğini belirttiler.

Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Çavdarhisar ilçemize ziyaretler ve ilgi her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hayata geçtiğinde bölge turizmi için Çavdarhisar lokomotif vazifesi almaya hazır olacaktır’’ diye konuştu. (YD-EFE)