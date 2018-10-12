'AK Parti, hizmet ve eser siyasetidir'

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geniş katılımlı AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile uyumlu ve verimli bir şekilde ilçe merkezi ile köylerine hizmet yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel Merkezin belirlemesi durumunda mevcut Belediye Başkanıyla hizmetlerin devamı için canla başla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Var, ”AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyasetidir. Bu doğrultuda bizde Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatı olarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin başta ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan diliyorum. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah” diye konuştu.(MA-EFE)