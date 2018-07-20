AK Parti’den istişare ve değerlendirme

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın ’Seçim Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Osman Zeybek, Nurettin Kaplan ve Remzi Günay ile ilçe ve beldelerin belediye başkanları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ali Çetinbaş, "Tüm kadrolarımızla daha kalkınmış ve gelişmiş bir Kütahya için çalışıyoruz. Parti teşkilatımızın, belediyelerimizin ve il genel meclisimiz ile ilimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanılığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından, ’seçim tamam, hizmete devam’ parolasıyla çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. AK Parti yerel yönetim kadrolarının başında olan başkanlarımızla birlikte 24 Haziran seçimlerinin sonrasını ve önümüzdeki süreçte Kütahyamıza en iyi şekilde hizmeti sunmak ve yapılacak çalışmalarımızın istişare ve değerlendirmesini yaptık. AK Parti iktidarlarının yerelde belediyelerde hizmeti vatandaşa götürmedeki başarısı ortadadır. Şehirlerimiz, alt yapı hizmetleri başta olmak üzere sosyal, kültürel ve tarihe hizmet ve projelerle yepyeni bir kimliğe kavuşmuştur. Elbette bunları yeterli görmüyoruz. Vatandaşımız her zaman hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu. (EFE)