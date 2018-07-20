KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:25

AK Parti’den istişare ve değerlendirme

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın ’Seçim Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel...

AK Parti'den istişare ve değerlendirme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın ’Seçim Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Osman Zeybek, Nurettin Kaplan ve Remzi Günay ile ilçe ve beldelerin belediye başkanları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ali Çetinbaş, "Tüm kadrolarımızla daha kalkınmış ve gelişmiş bir Kütahya için çalışıyoruz. Parti teşkilatımızın, belediyelerimizin ve il genel meclisimiz ile ilimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanılığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından, ’seçim tamam, hizmete devam’ parolasıyla çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. AK Parti yerel yönetim kadrolarının başında olan başkanlarımızla birlikte 24 Haziran seçimlerinin sonrasını ve önümüzdeki süreçte Kütahyamıza en iyi şekilde hizmeti sunmak ve yapılacak çalışmalarımızın istişare ve değerlendirmesini yaptık. AK Parti iktidarlarının yerelde belediyelerde hizmeti vatandaşa götürmedeki başarısı ortadadır. Şehirlerimiz, alt yapı hizmetleri başta olmak üzere sosyal, kültürel ve tarihe hizmet ve projelerle yepyeni bir kimliğe kavuşmuştur. Elbette bunları yeterli görmüyoruz. Vatandaşımız her zaman hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku