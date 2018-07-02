AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

AK Parti’den Kütahya milletvekili seçilen Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler mazbatasını aldı.

Kütahya Adliyesi’ne gelerek mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden Tan, Gazel ve Erenler, seçim sonuçlarının Kütahya ve Türkiye’ye olmasını temennisinde bulundular.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "24 Haziran’ da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri sonuçlarında siyasi partimizden Kütahyalı hemşehrilerimizin teveccühü ile ortaya çıkan netice itibari ile üç kıymetli milletvekillerimizin bugün teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanımızla beraber mazbatalarını almaya geldik. Yapacak oldukları hizmetlerde şehrimizin adına takip edecekleri meselelerde ve yasama faaliyetlerinde kendilerini mahcup etmesin birbirleri ile olan hukukları en üst seviyede Kütahya sevdasında, Kütahya paydasında AK Partimiz ile birlikte birleşerek büyümesi gerektiği kanaatindeyim. Çıkmış oldukları bu yolda teşkilatımızın milletvekillerinin arkasında tam destek olacağına bilinmesini isterim. Bu yeni yasama döneminde kurulacak hükümetimizle birlikte Kütahya’mıza yapacağımız çok iş olduğunu takip edeceğimiz çok mesele olduğunu biliyoruz. Bugün de başlamak suretiyle bunlarla alakalı çalışmalarımız inşallah devam edecek. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili ile alakalı Kütahyalı kardeşlerimizin göstermiş olduğu teveccühe şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızı ve milletvekillerimizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mazbata teslim törenine Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Vekili Şule Bilgili, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ile partililer katıldı. (EFE)