Akdağ’da kar ve ilkbahar

Kütahya’nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ’da, kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.2 bin 120 rakımlı zirvede sıcaklık 4 dereceye kadar düşerken bin ile bin 500 metre aralığındaki yaylalarda sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor....

Kütahya’nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ’da, kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.

2 bin 120 rakımlı zirvede sıcaklık 4 dereceye kadar düşerken bin ile bin 500 metre aralığındaki yaylalarda sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor. Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları zirvede kar resimleri çekerken, hemen alt tarafında baharın tüm renklerini taşıyan ormanların ve çeşitli ağaçların oluşturduğu doğal güzelliği fotğraflayıp anı ölümsüzleştiriyorlar. Akdağ’ın zirvesinde var olan kar’ın erimesiyle oluşan akarsular bölgeye ayrı bir renk katıyor. Akdağ’ın eteklerinde bulunan yabani eriklerin çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Mardin’den gelen doğa meraklısı Mikail Göz, Akdağ gezisinde yaptığı açıklamada, ’’Haberlerde gördüğüm kadarıyla Akdağ çok güzel ve 2-3 mevsimin birlikte yaşandığı bir yer olduğu için gelip görmek istedim. Sabah dağın zirvesine çıktığımızda hala kar olduğunu gördük. Daha sonra bin 200 rakımlı bir yere geldiğimizde gerçekten muazzam bir bahar güzelliği olduğunu görebiliyorsunuz. Gezilecek güzel yerlerden birisi. Turizme açılmasını isterim. Benim gibi birçok doğa meraklısı için gezilip görülecek bir yer’’ dedi.

Sabahtan 2 bin 120 metrelik zirveye çıktıklarında kar olduğunu belirten, Şerifcan Polat, ’’Daha sonra bin 200 metre yüksekliğe indik. Bahar güzelliğini gördük. Buradaki güzellikleri fotoğraf çekerek tüm Türkiye ye tanıtmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Yüzlerce yıllık isimsiz mezarların kime ait olduğunun bulunmasını istiyoruz’’

Doğa tutkunu Sinem Tosun, Akdağ gezisinde yaptığı açıklamada, ’’Biz Akadağ’ın bin 500 metre yüksekliğindeyiz. Burada toplu bir mezarlık bulduk. Bulduğumuz mezarlıklarda isimler yok. Kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Şaphanelilere göre burası çok eskiden yaşamış insanlara ait mezarlar ama onlarda kime ait olduklarını bilmiyorlar. Mezarların kimlere ait olduğunun bulunup tescillenmesini istiyoruz, araştırılmasını istiyoruz’’ diye konuştu. (YD-EFE)