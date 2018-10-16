Akülü sandalye sevinci

Türkiye Beyaz Derneği Gediz Şubesi faaliyetlerine akülü sandalye hediye ederek başladı.

Gediz’in Kumtaş Mahallesi’nde oturan Volkan Gökçe’nin geçirdiği trafik kazası sonucunda akülü sandalyeye olan ihtiyacı Türkiye Beyazay Derneği Gediz Şubesi tarafından temin edildi.

Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Ayyüz, “Bu kardeşimiz ve ailesinin durumundan haberdar olduk. Derneğimize hediye olarak gelen akülü sandalyeyi Volkan kardeşimize hediye ettik. Böylece Volkan ve ailesinin elinden tuttuk“ dedi.

Dernek Başkanı İsmail İnal, “Türkiye Beyazay Derneği Gediz Şubesi, 2018 yılı içerisinde faaliyetine başladı. Gediz’de daha çok yeni olan derneğimiz, ilerleyen zamanlarda engelli ve muhtaç hemşehrilerimize yardım elini uzatacaktır. Türkiye Beyazay Derneği Gediz Şubesi olarak şu an da fizibilite aşamasında olan araştırmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizdeki yardıma ihtiyacı olan her kesime el uzatıp, engelleri kaldıracağız" diye konuştu. (RB-EFE)