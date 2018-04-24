Alman turistlerden Aizona Antik Kenti’ne ilgi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne Alman turistler son dönemde yoğun ilgi gösteriyor.

15 veya 20 şer kişilik gruplar halinde Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret eden Alman turistler, binlerce yıllık tarihi olan Çavdarhisar ilçesinin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söylediler.

Çavdarhisar Aizonai Antik Kentine ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını belirten Volfkan Muller, ’’Efes Antik Kenti’ni gördüm. Ancak burası oradan çok daha güzel. Zeus tapınağı, Antik tiyatro, Dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi güzellikler var. Bu bölgenin daha iyi tanıtılması halinde değil Türkiye, Dünya turizmine de büyük katkısı olur. Böyle bir güzelliğin bugüne kadar neden tanıtılmadığını aklım almıyor’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)