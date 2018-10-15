KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:08

Altıntaş Hafızlık Kur’an Kursu’nun ilk bayan hafızı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Müftülük tarafından açılan ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut’un destek verdiği Hafızlık Kursu ilk bayan hafız mezununu verdi.

Altıntaş Hafızlık Kur'an Kursu'nun ilk bayan hafızı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Müftülük tarafından açılan ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut’un destek verdiği Hafızlık Kursu ilk bayan hafız mezununu verdi.

Altıntaş’ta açılan hafızlık kursunda ilk bayan hafızı mezun etmenin gururunu yaşdıklarını belirten ilçe Müftüsü Muammer Borlu, ’’İlçemiz Müftülük Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlayan Umahan Söyler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Nilüfer Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan “Hafızlık Tespit Sınavı”na katılarak başarılı oldu ve Hafızlık Belgesini aldı. Öğrencimizin hafızlığını tamamlamasında emeği geçen Sevimay Yavaş hocamızı tebrik eder, öğrencimize ve hocamıza bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Hafızlık veya yüzünden eğitim düşünenler için Kur’an Kursu kayıtlarımız devam etmektedir’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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