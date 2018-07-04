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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:41

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi’nden Kuran-ı Kerim eğitimi

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim eğitimi kursu” açıldı.Toplam 135 saatlik “Çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim eğitimi kursu” Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında haftanın...

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi'nden Kuran-ı Kerim eğitimi
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Altıntaş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim eğitimi kursu” açıldı.

Toplam 135 saatlik “Çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim eğitimi kursu” Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında haftanın beş günü devam edecek. Usta öğreticiliğini Huriye Pehlivan yaptığı kursa 20 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, “Burada minik yavrularımıza, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilecek ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilecektir. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam’ın temel prensiplerini ve bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra çocuklar, sosyal ve fiziksel gelişimde etkili olan sosyal etkinlikler ile el becerisi ve öz güveni gelişmiş, saygılı, hayata sevgiyle bakan bireyler olarak yetişeceklerdir” diye konuştu. (YD-EFE)
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