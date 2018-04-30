KÜTAHYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:32

Altıntaş MYO öğrencilerine ’toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalar’ eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine, Altıntaş Toplum Sağlığı Merkezinde Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak görev yapan Damla Kaya Oymak tarafından, yaptıkları çalışmalar ve su analizi hakkında eğitim...

Altıntaş MYO öğrencilerine 'toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalar' eğitimi
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine, Altıntaş Toplum Sağlığı Merkezinde Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak görev yapan Damla Kaya Oymak tarafından, yaptıkları çalışmalar ve su analizi hakkında eğitim verildi.

Sağlığı Teknisyeni Damla Kaya Oymak, öğrencilere bölgede yaptıkları toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalar hakkında ve gelecekte de öğrencilerin iş sahasını oluşturabilecek konularla ilgili sunum yaptı.

Damla Kaya Oymak, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimize su numunesi alımı ile ilgili genel bilgiler, alım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, suyun laboratuvara ulaştırılması ile ilgili bilgiler ve biyosidaller konusunda eğitim verdik. Ayrıca okul laboratuvarında uygulamalı bir şekilde sudan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerin nasıl alınacağını, komperatör cihazını kullanarak sularda klor ölçümünün nasıl yapılacağını gösterdik’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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