Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Başan görevine başladı.

Altıntaş ilçesinin tarım arazisi yönünden çok büyük imkanlara sahip olduğunu belirten yeni Müdür Yusuf Başan, ’’Öncelikle beni bu göreve layık gören İl Müdürümüz Ender Muhammed Gümüş’e teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altıntaş, tarım potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Bu durum Kütahya’da Altıntaş’ı çok önemli kılmaktadır. Dolayısıyla omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Gerek hizmet kalitesi gerekse hizmetin üreticimize ulaşması noktasında şuana kadar yapılanların üzerine bir şeyler koyma gayreti içerisinde olacağım sözünü şimdiden veriyorum. Görevi devraldığım Fatih Yıldız’a, şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

Müdür Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’2013 yılında devir aldığım ve severek onurumla 5 yıldır taşıdığım İlçe Müdürlüğü görevimi kardeşim Yusuf Başan’a devrettim. Allah yar ve yardımcısı olsun’’ diye konuştu.(YD-EFE)