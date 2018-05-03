KÜTAHYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:08

Altıntaş’ta 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi ve Gökçeler Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 2017-2018 öğretim yılı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.Açılışa Belediye...

Altıntaş'ta 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi ve Gökçeler Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 2017-2018 öğretim yılı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi ve Gökçeler Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yıl boyunca büyük emek vererek hazırlamış oldukları çalışmalar fuarda sergilendi.

Fuarı gezen ve projeleri inceleyen Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Tarih Öğretmeni Emrah Taner’in hazırlamış olduğu “Tarihten Yararlanarak Yerel Tarihimizi Öğrenmek” adlı projeyi ilgiyle inceledi. Projeyi beğenen Karabulut, yaptığı açıklamada, “2019 yılı Belediye Takvimimizi bu proje kapsamında basmak istiyoruz. Proje için gereken desteği vereceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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