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11 Ekim 2018 Perşembe 10:49

Altıntaş’ta bin 725 kursiyer eğitim gördü

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi açtığı kursların sayısının fazlalığı ve ilçe ekonomisine katkısı ile dikkat çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz yıl çeşitli alanlarda toplamda 81 adet kurs açan Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün...

Altıntaş'ta bin 725 kursiyer eğitim gördü
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Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi açtığı kursların sayısının fazlalığı ve ilçe ekonomisine katkısı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl çeşitli alanlarda toplamda 81 adet kurs açan Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün bu kurslarında toplam bin 725 kursiyer eğitim gördü.

Yeni eğitim öğretim yılına, yine hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Akbulut ’’İlçe merkezimizde makine nakışları, İğne oyası ve ev mefruşat, giyim, köylerimizde çini kurslarının planlamasını yaptık ve kurslarımız başlattık. Ayrıca öğrencilerimize yönelik sanatsal ve sportif kurslarımız başlattık. Geçtiğimiz yıl özellikle çini, giysi ve nakış kurslarında meslek sahibi olan bayan kursiyerlerimiz şuan aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bundan sonraki ana hedefimiz de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak kurslar açmak olacak’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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