Altıntaş’ta ’İlk yardım kursu’ sona erdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 19 kursiyerin katıldığı ilk yardım kursu sona erdi.Zafer İlkokulu dersliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursunda, Kurs Öğretmeni...

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 19 kursiyerin katıldığı ilk yardım kursu sona erdi.

Zafer İlkokulu dersliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursunda, Kurs Öğretmeni Fazlı Başyiğit tarafından ilk yardım müdahalesi ile ilgili uygulamalı ve sinevizyon gösterimi şeklinde eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Abulut, yaptığı açıklamada, ’’19 kursiyerimiz eğitim sonunda yapılan imtihanla kurslarını başarıyla bitirdiler. olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kişiler tarafından yapılmasını amaçladığımız kursumuzu bitiren kursiyerlerimizi kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)