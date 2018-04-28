KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:21

Altıntaş’ta ’İlk yardım kursu’ sona erdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 19 kursiyerin katıldığı ilk yardım kursu sona erdi.Zafer İlkokulu dersliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursunda, Kurs Öğretmeni...

Altıntaş'ta 'İlk yardım kursu' sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 19 kursiyerin katıldığı ilk yardım kursu sona erdi.

Zafer İlkokulu dersliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursunda, Kurs Öğretmeni Fazlı Başyiğit tarafından ilk yardım müdahalesi ile ilgili uygulamalı ve sinevizyon gösterimi şeklinde eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Abulut, yaptığı açıklamada, ’’19 kursiyerimiz eğitim sonunda yapılan imtihanla kurslarını başarıyla bitirdiler. olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kişiler tarafından yapılmasını amaçladığımız kursumuzu bitiren kursiyerlerimizi kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku