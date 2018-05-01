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01 Mayıs 2018 Salı 11:47

Altıntaş’ta ’’İş güvenliği ve işçi sağlığı’’ kursu

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu işbirliği ile Meslek Yüksek Okulu’nda staj zorunluluğu olan öğrenciler için 16 saatlik İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu açıldı.Altıntaş Halk Eğitim...

Altıntaş'ta ''İş güvenliği ve işçi sağlığı'' kursu
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Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu işbirliği ile Meslek Yüksek Okulu’nda staj zorunluluğu olan öğrenciler için 16 saatlik İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu açıldı.

Altıntaş Halk Eğitim amaerkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Halk Eğimi Merkezi Müdürlüğü Ömer Halisdemir dersliğinde başlayan kursa 12 öğrenci katıldı. Hafta sonu yapılan kursun öğreticiliğini İş Güvenliği Uzmanı Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Doyduk yaptı. Amacımız İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uyan ve iş yeri için iş ve işçi güvenliği önlemlerini alabilecek beceri yetenek ve bilgiye sahip nitelikli personel yetiştirmektir’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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