KÜTAHYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:31

Altıntaş’ta ’Okullarda gıda güvenilirliği’ eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde lise öğrencilerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ’Okullarda gıda güvenilirliği’ eğitimi verildi.Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı...

Altıntaş'ta 'Okullarda gıda güvenilirliği' eğitimi
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde lise öğrencilerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ’Okullarda gıda güvenilirliği’ eğitimi verildi.

Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Bakanlığımız 2018-2022 stratejik planında uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan, "Okullarda gıda güvenilirliği’ ne yönelik uygulamaları geliştirmek hedefi doğrultusunda Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okullarda gıda güvenilirliği konusunda Gıda Kontrol Görevlisi, Ziraat Mühendisi İsmail Ersen Atlı tarafından eğitim toplantısı düzenlenmiş olup 49 öğrencinin katılımıyla bir saat süren toplantı sonucunda söz konusu katılımcılar eğitilmişlerdir. Güvenilir ve sağlıklı gıda konusunda eğitim çalışmalarımız sağlıklı insan, sağlıklı aile, sağlıklı okul, sağlıklı toplum ve sağlıklı Türkiye hedefiyle devam edecektir’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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