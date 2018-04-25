KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:17

Arı kovanlarında ilkbahar bakımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde arı kovanlarının kışlatma sonrası ilkbahar bakımına alınmaya başlandığı bildirildi.Son yıllarda yaşanan iklim değişiklerinin arılara büyük zarar verdiğini ifade eden bal üreticisi Murat Aksulu,"...

Arı kovanlarında ilkbahar bakımı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde arı kovanlarının kışlatma sonrası ilkbahar bakımına alınmaya başlandığı bildirildi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişiklerinin arılara büyük zarar verdiğini ifade eden bal üreticisi Murat Aksulu," Arıcılık açısından en önemli dönemlerden bir tanesi ilkbahar bakımıdır. Bu dönemde kışlatma sonrası kovan değişimi büyük önem taşımaktadır. Hava sıcaklığı 14-15 dereceye gelince, bakıma kovan temizliğinden başlamalıyız. Kovanlardaki arıları başka temiz yeni kovana aktarıp, eski kovanı sodalı suyla temizleyip bir hürmüz yardımıyla kovanın içinde ateş gezdirerek, zararlıları öldürmeliyiz. Kovanın çatlak, delik yerleri varsa tamir etmeli, kovanda polen tuzağı yoksa mutlaka takmalıyız. Kovan temizliği yapılmazsa arılarda büyük kayıplar yaşanılabilir. Kovanları temizledikten sonra, petek bakımı da yapmalı, esmerleşmiş küflü mumlar varsa mutlaka değiştirmeli, yerlerine yeni petek takmalıyız. Temiz, hijyenik bir kovan ile arının bahara girmesi, hastalıklardan korunma konusunda da yardım sağlamaktadır. Zamanın da ilaçlama, mevsimine göre kışlatmayla yem ve besin yapıldığı zaman hiçbir sorun yaşanmaz” diye konuştu.(MA-EFE)
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