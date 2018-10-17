KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:53

Asfalt sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzakta bulunan, Kuzey Kafkasya kökenli Adige köyü Kiçir ile Yağıllar köyü arasındaki 12 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı. AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Gazi Bülbül, İlçe...

Asfalt sevinci
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Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzakta bulunan, Kuzey Kafkasya kökenli Adige köyü Kiçir ile Yağıllar köyü arasındaki 12 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı. AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Gazi Bülbül, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Muhtar Rauf Buhan ve Kiçirli vatandaşların katıldığı törende büyük coşku yaşandı.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, 150 yıl önce dedelerinin yerleşim yeri olarak seçtiği Kiçir Hable’nin, anavatları olan Kafkasya’daki Hable’nin benzeri olduğunu belirtti. Buhan, “İl Özel İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı 15 araçlık ekip ve bir sıcak asfalt aracı ile köyümüzden itibaren 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı. Günlük 800 metre ile 1 kilometre civarında sıcak asfalt kaplamanın yapılacağı yolumuzun 15 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yapılacak olan sıcak asfalt çalışması ile yollarımız daha modern bir şekilde ulaşımda rahatlık sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. (MEİ-EFE)
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