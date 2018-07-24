KÜTAHYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:07

Aşırı yağışlar, bal üretimini bitme noktasına getirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Haziran ayının yağışlı geçmesinin bal üretimini olumsuz etkilediği bildirildi.Bal üreticilerinden Murat Aksulu, aşırı yağış nedeniyle çiçeklerde bal olmamasının bal üretimini...

Aşırı yağışlar, bal üretimini bitme noktasına getirdi
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Haziran ayının yağışlı geçmesinin bal üretimini olumsuz etkilediği bildirildi.

Bal üreticilerinden Murat Aksulu, aşırı yağış nedeniyle çiçeklerde bal olmamasının bal üretimini bitme noktasına getirdiğini belirtti.

Aksulu, “ 170 arı kovanım var. Kovan başına 10 kilogram olan bal üretimi aşırı yağışlar yüzünden yüzde 95’e varan oranlarda azaldı. Peteklerde yeteri bal olmaması sonucu oluşabilecek parazit, yavru çürüklüğü ve çeşitli hastalıklar nedeniyle kovanların sönme riski var” dedi. (MA-EFE)
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