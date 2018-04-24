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24 Nisan 2018 Salı 10:45

Aslanapa Anadolu Lisesi’nde bilgi yarışması

Aslanapa Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi.Aslanapa Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çakır, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzun konferans salonunda yapılan yarışmayı tüm...

Aslanapa Anadolu Lisesi'nde bilgi yarışması
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Aslanapa Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Aslanapa Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çakır, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzun konferans salonunda yapılan yarışmayı tüm öğrencilerimiz izledi. Sorular önce öğrencilere kağıt üzerinde verildi daha sonra öğrenciler cevaplarını kağıda yazıp gösterdikten sonra projeksiyon cihazı yardımı ile soru yansıtılarak doğru cevap söylendi ve doğru bilen gruba 10 puan verildi. 20 soru üzerinden yapılan ilk bölümde iki grup da 150 puan aldı ve yarışma yedek sorularla devam etti. Yarışma neticesinde yedek soruya doğru cevap veren 9-A sınıfı bilgi yarışmasının kazananı oldu. Kendilerini tebrik eder başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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