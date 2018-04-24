Aslanapa Anadolu Lisesi’nde yangın tatbikatı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde öğrencilere yangın anında sınıf boşaltma ve kuru ateş ile benzinli yangınlar arasındaki farklar, uygulamalı olarak anlatıldı.Sınıflar boşaltıldıktan sonra okul bahçesinde yangın söndürme konusunda...

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde öğrencilere yangın anında sınıf boşaltma ve kuru ateş ile benzinli yangınlar arasındaki farklar, uygulamalı olarak anlatıldı.

Sınıflar boşaltıldıktan sonra okul bahçesinde yangın söndürme konusunda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Öncelikle öğrencilere herhangi bir yangın tehlikesiyle karşılaşmaları durumunda yapmaları gereken davranışlar öğretmenler tarafından sınıflarında aktarıldı. Daha sonra habersiz bir şekilde yangın alarmı çalıştırılarak öğrencilerin tehlike anına hazırlık yapmaları sağlandı. Öğrenciler panik yapmadan, arkadaşlarını engellemeden hızlı bir şekilde, birlikte aşağı indiler ve dışarıda yakılan temsili ateşin etrafında toplandılar. Okul Müdürü İsmail Çakır tarafından yapılan etkinliğin amacı öğrencilere bir kez daha vurgulandı ve yangına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler arasından seçilen 2 kişi rüzgarı arkalarına alarak önce kuru ateşi söndürdüler. Eğitim sonunda benzin ile tekrar ateş yakıldı ve kuru ateş ile benzin ateşinin farkları anlatıldı. (YD-EFE)