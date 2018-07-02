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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37

Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin görevinden ayrıldı

Yaklaşık 8 aydır Aslanapa Kaymakamlığı görevine vekalet eden Yunus Emre Şahin görevinden ayrıldı.Geçtiğimiz Kasım ayında Aslanapa Kaymakamlığı görevine vekaleten atanarak 8 aydır görevini sürdüren Kaymakam Vekili Yunus Emre Şahin merkez...

Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin görevinden ayrıldı
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Yaklaşık 8 aydır Aslanapa Kaymakamlığı görevine vekalet eden Yunus Emre Şahin görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Aslanapa Kaymakamlığı görevine vekaleten atanarak 8 aydır görevini sürdüren Kaymakam Vekili Yunus Emre Şahin merkez dil kursu stajı için görevinden Cuma günü itibariyle ayrıldı.

Şahin’in yerine Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül vekalet edecek. Aslanapa Kaymakamlığı’na Temmuz veya Ağustos aylarında yapılacak kararnamede atama yapılması yada Eylül ayında yeni mezun olacak kaymakamlardan kura ile atama yapılması bekleniyor. (YD-EFE)
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