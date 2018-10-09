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09 Ekim 2018 Salı 10:36

Aslanapa’da bin 854 kursiyer eğitim gördü

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi açtığı kursların sayısının fazlalığı ile dikkat çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz yıl 56’sı Mesleki ve Teknik, 4 okuma yazma ve 63 Genel Kurs olmak üzere toplamda 123 adet kurs açan Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi...

Aslanapa'da bin 854 kursiyer eğitim gördü
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Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi açtığı kursların sayısının fazlalığı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 56’sı Mesleki ve Teknik, 4 okuma yazma ve 63 Genel Kurs olmak üzere toplamda 123 adet kurs açan Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün bu kurslarında toplam bin 854 kursiyer eğitim gördü.

Yeni eğitim öğretim yılına, yine hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ’’İlçe merkezimizde makine nakışları, İğne oyası ve ev mefruşat, Yalnızsaray mahallesi ve Haydarlar köyünde giyim, Pınarbaşı mahallesi ve Adaköy’de çini kurslarının planlamasını yaptık ve kurslarımız başlattık. Taşıma merkezi olan Ortaca ve Ören köylerimizde ise öğrencilerimize yönelik sanatsal ve sportif kurslarımız başlattık. Önümüzdeki hafta yine Ören köyümüzde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında bayanlarımıza yönelik olarak İş-kur destekli Arı yetiştiriciliği kursunu başlatıyoruz. Avcı eğitimi ve halk oyunları kursları içinde merkezimize gelen talepleri en kısa zamanda değerlendireceğiz. Hedefimiz geçen yıl açtığımız kurs sayısının üzerine çıkmak ve ilçemiz halkına daha fazla yararlı olabilmektir’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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