KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 10:37

Aslanapa’da kaldırım ve yol genişletme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçe belediyesi yol genişletme, kaldırım düzenleme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Şeker Caddesi ve Altıntaş Caddesinde başlattığı...

Aslanapa'da kaldırım ve yol genişletme çalışmaları
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Kütahya’nın Aslanapa ilçe belediyesi yol genişletme, kaldırım düzenleme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Şeker Caddesi ve Altıntaş Caddesinde başlattığı yol genişletme, kaldırım düzenleme ve kilitli parke taş döşeme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Asaf Akar, ”Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından Şeker Caddesi ve Altıntaş Caddesinde başlatılan yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarımız engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılmaktadır. Kış şartları ağırlaşmadan çalışmaları bitirmek hedefimiz. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak.” dedi.

Şeker Caddesi ve Altıntaş Caddesinde yaşayan esnaf ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Belediye ekiplerine ve Başkan Akar’a teşekkür ettiler.(YD-EFE)
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