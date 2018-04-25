Aslanapa’da saat kulesi inşatına başlandı

Kütahya Belediyesi tarafından Aslanapa ilçesine yaptırılacak olan saat kulesinin inşaatına başlandı.Daha önce Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende işbirliği protokolü ile imzalan, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar...

Kütahya Belediyesi tarafından Aslanapa ilçesine yaptırılacak olan saat kulesinin inşaatına başlandı.

Daha önce Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende işbirliği protokolü ile imzalan, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Hisarcık ilçelerine yaptırılacak olan saat kulesi yapımına Aslanapa ilçesinden başlandı.

Aslanapa , Hisarcık, Altıntaş, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine saat kuleleri Kütahya Belediyesi tarafından yapılacak ve teslim edilecek. Saat Kuleleri 9 metre yüksekliğinde, uzun ömürlü, tarihi dokuya uygun şekilde yapılacak. Aslanapa ilçe merkezinde yapımına başlanan saat kulesinin 3 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezimizde tespit ettiğimiz noktada saat kulesi inşaatına başlandı. Tamamen Kütahya Belediyesinin katkısıyla yapılan saat kulesini Aslanapa İlçemize kazandıran Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na şahsım ve Aslanapa halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.(YD-EFE)