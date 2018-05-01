Aslanapalı öğrencilerden Türk Halk Müziği konseri

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi ve Aslanapa Anadolu Lisesi, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği konseri düzenledi.Şef Oğuzhan Kavukçu yönetiminde Yaşam Orkestrası eşliğinde düzenlenen konser izleyenlerden büyük alkış aldı.Aslanapa...

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi ve Aslanapa Anadolu Lisesi, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Şef Oğuzhan Kavukçu yönetiminde Yaşam Orkestrası eşliğinde düzenlenen konser izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Eğitim Görevlisi Ahmet Zorlu ve eşi Ayşenur Zorlu’nun düzenlediği konserde çeşitli yörelerden türküler, Aslanapa Anadolu Lisesi Korosu ve solo olarak seslendirildi.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’ın ve Halil Aksoy’un söylediği türkülerle izleyenler gönüllerince eğlendi.

Konsere, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Aslanapa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenler, Aslanapa ve Kütahya halkı katıldı.

Programın sonunda Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, Şef Oğuzhan Kavukçu, Aslanapa Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çakır ve konuk sanatçı Halil Aksoy’a hediye takdim etti.(YD-EFE)