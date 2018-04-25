Av köpekleri Tavşanlı’da yarıştı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, çeşitli illerden 60 köpeğin katıldığı ’Av Köpekleri Güzellik ve Mera Yarışması’ düzenlendi.Pointer Irk Derneği tarafından düzenlenen yarışma, Moymul Merası’nda yapıldı.Yarışmaya Türkiye’nin...

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, çeşitli illerden 60 köpeğin katıldığı ’Av Köpekleri Güzellik ve Mera Yarışması’ düzenlendi.

Pointer Irk Derneği tarafından düzenlenen yarışma, Moymul Merası’nda yapıldı.

Yarışmaya Türkiye’nin birçok illerinden avcılar büyük ilgi gösterdi.

Emrah Yılmaz ve Mustafa Çil hakemlerinin görev yaptığı yarışmaya çeşitli illerden getirilen av köpekleri katıldı. Yarışmada dereceye giren köpeklere yiyecek verilirken sahiplerine çeşitli ödüller, kupa ve madalya takdim edildi.

Yarışma İngiliz ırkı ve Kontinantel ırklar olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Yarışmalar hakkında Kütahya Pointer ırk Derneği Başkanı Mahir İnci, “ Türkiye’nin her yerinden av köpekleri buraya gelerek güzellik ve mera yarışması düzenledik. Köpeklerin ırk güzelliği ile boyları, burun uzunluğu, kuyruk yapısı, şov duruşu ve yürüyüşleri ile çeşitli özellikleri dikkate alınarak en mükemmel cinsler belirlenmeye çalışıldı. Burada Alman Kuntzar, Alman Drahtar, İngiliz Pointer, İngiliz Setter gibi çeşitli cinslerde farklı kategorilerde dereceler ile en mükemmeller belirleniyor ve ödüllendirilerek teşvik ediliyor” dedi. (Tİ - EFE)