Av sezonu bereketli başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde av sezonunun açılmasıyla avcılar ilk çıktıkları tavşan avından elleri boş dönmediler.

Av sezonunun 13 Ekim Cumartesi günü açılmasıyla birlikte yasağın kalkmasını dört gözle bekleyen avcılar, yetkili mercilerden almış oldukları izin ile avlanmak için dağlara çıktı.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, Şeyhçakır Genel Avlağında Kulüp üyeleri ile birlikte hafta sonu gerçekleştirdikleri avda 7 tavşan avladıklarını ifade etti.

Kışın bol kar yağdığında tavşanın daha da bollaşmasını umduklarını belirten Köse, ”Bu yıl ki av sezonunun verimli başlaması bizleri sevindirdi. Kışın bol kar yağdığında tavşanın daha da bollaşmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir avcılık için yasak avlanma ve belirlenen av limitlerine uymak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle av ve yaban yaşamının devamı için avlanma etiği ve kurallarına uymayan, zamansız ve aşırı miktarda avlanan, projektör ve benzeri aletler kullanarak gece avı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bilinmelidir. Yeni av sezonunda Allah kazasız belasız avlar nasip eder inşallah" diye konuştu.(MA-EFE)