KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:30

Avcılara bilinçli avlanma eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçmek amacıyla avcılara avlanma eğitimi verildiği bildirildi.Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü hizmet binasında özel silah firması sahibi Musa Alacakaya tarafından...

Avcılara bilinçli avlanma eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçmek amacıyla avcılara avlanma eğitimi verildiği bildirildi.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü hizmet binasında özel silah firması sahibi Musa Alacakaya tarafından avcılara bilinçsizce avlanmanın önüne geçmek amacıyla eğitim verildi.

Musa Alacakaya, belgeli avcılara yönelik bilinçli kullanıcılığı geliştirmek amaçlı gerçekleştirdikleri toplantıda; Tüfeğin kullanma ve çalışma şekilleri, sökülüp, toparlanması, yağlanması, temizlenmesi ve emniyeti konularında anlatımda bulunduklarını ifade etti.

Firma olarak avcıları bilmedikleri konularda aydınlatmaya devam ettiklerini belirten Alacakaya, “Bugün avcılar tüfeği attığı zaman avın yerinde kalmasını, ölmesini istiyor, yaralı olup kaçmasını istemiyor. Yaralı olduğu zaman hayvana da eziyet oluyor. Tüfeğin yakma özelliği olması lazım. Verdiğimiz eğitimlerde tüfeğin güvenli bir şekilde çıkarı amaçlı kullanılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, kulübe ve avcılara verdiği destekten dolayı özel silah firması sahibi Musa Alacakaya’ya teşekkür etti. (MA-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku