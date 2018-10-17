Avcılara bilinçli avlanma eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçmek amacıyla avcılara avlanma eğitimi verildiği bildirildi.Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü hizmet binasında özel silah firması sahibi Musa Alacakaya tarafından...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bilinçsiz avlanmanın önüne geçmek amacıyla avcılara avlanma eğitimi verildiği bildirildi.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü hizmet binasında özel silah firması sahibi Musa Alacakaya tarafından avcılara bilinçsizce avlanmanın önüne geçmek amacıyla eğitim verildi.

Musa Alacakaya, belgeli avcılara yönelik bilinçli kullanıcılığı geliştirmek amaçlı gerçekleştirdikleri toplantıda; Tüfeğin kullanma ve çalışma şekilleri, sökülüp, toparlanması, yağlanması, temizlenmesi ve emniyeti konularında anlatımda bulunduklarını ifade etti.

Firma olarak avcıları bilmedikleri konularda aydınlatmaya devam ettiklerini belirten Alacakaya, “Bugün avcılar tüfeği attığı zaman avın yerinde kalmasını, ölmesini istiyor, yaralı olup kaçmasını istemiyor. Yaralı olduğu zaman hayvana da eziyet oluyor. Tüfeğin yakma özelliği olması lazım. Verdiğimiz eğitimlerde tüfeğin güvenli bir şekilde çıkarı amaçlı kullanılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, kulübe ve avcılara verdiği destekten dolayı özel silah firması sahibi Musa Alacakaya’ya teşekkür etti. (MA-EFE)