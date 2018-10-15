KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:30

Avukatlar ’Ahmet Atam ile devam’ dedi

Kütahya Barosu’nun 45. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak çıkan Avukat Ahmet Atam, Baro Başkanlığı’na tekrar seçildi.Adliye Sarayı Ek Binada gerçekleşen 45. Olağan Genel Kurulu’na merkez ve ilçelerde görev yapan 352 avukat katıldı....

Avukatlar 'Ahmet Atam ile devam' dedi
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Kütahya Barosu’nun 45. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak çıkan Avukat Ahmet Atam, Baro Başkanlığı’na tekrar seçildi.

Adliye Sarayı Ek Binada gerçekleşen 45. Olağan Genel Kurulu’na merkez ve ilçelerde görev yapan 352 avukat katıldı. Avukat Mehmet Demirbağ’ın Divan Başkanlığı’nı yaptığı Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede 2016-2018 döneminde yapılan çalışmalar Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Baro mali hesapları Avukat E. ilkay Sunay, Baro Denetleme Raporları Av Emel Karagöz Altınsoy tarafından sunuldu. Baronun dilek ve temenni konuşmalarını ise Avukat Ali İhsan Bakır yaptı. Daha sonra seçimlere geçildi. 238 avukatın oy kullandığı, 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 211 oy alan mevcut Başkan Avukat Ahmet Atam 2 yıllık Baro Başkanlığına tekrar seçildi.

Yönetim Kurulu’na ise; Avukat Ali Sevören, Avukat Ali Şengül, Avukat Aytek Canbek, Avukat Buket Güngör, Avukat Deniz Tufan Soykan, Avukat Eda Eğmir Yüceer, Avukat E İlkay Sunay, Avukat Hasan Kılıç, Avukat H.Ferhat Şentürk ve Avukat M.Sait Günel seçildi. (EFE)
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