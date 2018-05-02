KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46

Başkan Ahmet Batur: Çalmadık kapı bırakmayacağız

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet...

Başkan Ahmet Batur: Çalmadık kapı bırakmayacağız
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Batur, yaptığı konuşmada, ’’Teşkilat olarak tüm ilçelerimizde mahalle ve köylerimizde temsilcilerimiz olsun istiyoruz. Kütahya’da 771 adet mahalle ve köyümüz mevcut. Bizde genç olan tüm mahalle ve köylerimizde bu yapılanmaları oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu sayede seçime kısa bir süre olmasına rağmen çalmadık kapı bırakmayacağız. Her sandığa bir genç projemiz kapsamında da sandıklarda namusumuza sahip çıkacağız. Yeni hükümet sistemi ve saha çalışmalarımızdaki söylemlerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah yapılanmalarımız bu hafta tamamlanmış olacak’’ dedi.

Aslanapa AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen, ’’İlçemiz oy oranı olarak Cumhurbaşkanımızdan bizzat teşekkür almış bir ilçedir. Kütahya’da nüfus oranına göre AK Partiye en fazla oy veren ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimde bu oranı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku