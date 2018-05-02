Başkan Ahmet Batur: Çalmadık kapı bırakmayacağız

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Batur, yaptığı konuşmada, ’’Teşkilat olarak tüm ilçelerimizde mahalle ve köylerimizde temsilcilerimiz olsun istiyoruz. Kütahya’da 771 adet mahalle ve köyümüz mevcut. Bizde genç olan tüm mahalle ve köylerimizde bu yapılanmaları oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu sayede seçime kısa bir süre olmasına rağmen çalmadık kapı bırakmayacağız. Her sandığa bir genç projemiz kapsamında da sandıklarda namusumuza sahip çıkacağız. Yeni hükümet sistemi ve saha çalışmalarımızdaki söylemlerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah yapılanmalarımız bu hafta tamamlanmış olacak’’ dedi.

Aslanapa AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen, ’’İlçemiz oy oranı olarak Cumhurbaşkanımızdan bizzat teşekkür almış bir ilçedir. Kütahya’da nüfus oranına göre AK Partiye en fazla oy veren ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimde bu oranı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)