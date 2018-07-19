KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:40

Başkan Ali Çetinbaş: Halkımızın hizmetindeyiz, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, partinin yürütme kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.Başkanlarla 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Başkan Çetinbaş, teşkilat...

Başkan Ali Çetinbaş: Halkımızın hizmetindeyiz, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, partinin yürütme kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkanlarla 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Başkan Çetinbaş, teşkilat olarak bundan sonra da halka içinde ve halkla olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çetinbaş, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkanıdır ve biz 3 milletvekilimizle hem Kütahya’nın hizmetlerini hem de yasama faaliyetlerini yerine getireceğiz. Hemşehrilerimiz güven ve istikrarı tercih etmiş, kim kendilerine daha iyi hizmet eder? Kim kendi içlerinde taşıdığı değerlere daha yakın ve daha saygılıdır? Bunu ferasetiyle sandıkta ortaya koymuştur. Cumhur ittifakı içerisinde kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş oldukları yüzde 72’ye yakın oy oranı, yani 10 kişiden 7 kişinin tercih etmiş olması bizleri Kütahyalı olarak bir kat daha memnun etmiştir. Açıkça ifade etmem gerekirse belki de birçok Anadolu şehrinde yaşanan durumun üstünde olan bu oran Kütahyalı’nın nasıl kendi değerlerine sahip liderinin, milletin adamının yanında durduğunu açıkça göstermiştir. Halkımız seçimlerde bize bir mesaj verdi. Biz bu mesajı aldık ve arkadaşlarımızla birlikte kapsamlıca değerlendirdik. Teşkilat olarak bundan sonra da halkın içinde ve halkımızla olmaya devam edeceğiz. Bizim halkımızdan kopma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz" diye konuştu. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku