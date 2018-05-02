KÜTAHYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47

Başkan Ali Çetinbaş: Onlar konuşur, AK Parti yapar

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna duyurulan, emekliden esnafa, imar ve trafik cezalarından öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren 24 milyar liralık kaynak ayrılarak hazırlanan...

Başkan Ali Çetinbaş: Onlar konuşur, AK Parti yapar
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna duyurulan, emekliden esnafa, imar ve trafik cezalarından öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren 24 milyar liralık kaynak ayrılarak hazırlanan paketin, memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

"Onlar konuşur AK Parti yapar" diyen Başkan Çetinbaş, "25 milyon civarında binanın yarısı 2000’den önce imarsız, mülkiyet sorununa çözüm geliyor.Arsa görünen ve tapusu olmayan yapılara ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.Emeklilere, gazilere ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek.Aylık 266 lira olan 65 yaşlılık aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. 3 ayda bir bin 500 lira alacaklar. Üniversiteyi çeşitli şekillerde bitiremeyen, kaydı silinen öğrencilere okula dönme fırsatı veriyoruz. Terörle iltisakı olanlar istisna. Bağ-Kur borcu olup sağlık hizmeti alamayan vatandaşımız var. Buna son veriyoruz.Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak. Vergi prim barışı sağlanacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat geliyor.Vergi, prim alacakları ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Peşin ödeyen vatandaş, gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecek" diye konuştu. (EFE)
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