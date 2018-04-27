Başkan Fatih Çalışkan: Halka hizmet, Hakk’a hizmet sloganıyla yollara düştük

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Halk Buluşması" toplantısında “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” sloganıyla yollara düştüklerini ifade etti.

Belediye Düğün Salonunda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen Halk Buluşması’nda göreve geldikleri günden bu yana belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Başkan Çalışkan,” İlçemize yapılan ve yapılacak yatırımlar için bugüne kadar ilçe tarihinin en büyük kamulaştırmasını yaparak 160 bin metrekare araziyi belediyemize kazandırdık. Belediye bütçemizi 4,5 Milyon TL’den, 7,5 Milyon TL’ye çıkararak hizmetlerimizi çoğalttık. Belediye yatırımlarımız 22 Milyon TL, Merkezi İdare yatırımları 14 Milyon TL ve Özel İdare kanalıyla hükümetimizin köylerimize ayırdığı 55 Milyon TL olmak üzere toplamda 91 Milyon TL bütçe ile bu hizmetleri bölgemize kazandırdık. Bizim Belediye Başkanlığından bir beklentimiz yok. Koltuk merakımız da yok. Halka hizmet Hakk’a hizmet sloganıyla yollara düştük. Biz ilçemizi daha iyi yerlere getirmek amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyor ve bu çerçevede mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Kaymakam Tuncay Karataş,” Normalde bir Belediye Başkanı kolay kolay alt yapıya girmez, özellikle seçimler yaklaştığında. Eğer Belediye Başkanı milletine, halkına gönül vermişse, alt yapıya girer. Belediye Başkanımıza bu alt yapı işine girdiği, Hisarcık’a temiz su getirdiği, kanalizasyon işlerine alt yapıya sıkı sıkıya sarıldığı için teşekkür ediyorum. Daha önce söylediğim gibi normalde Belediye Başkanı alt yapı çalışmalarını öteler. Görüyorum ki taşın altına elini değil, gövdesini koyan bir Belediye Başkanımız var” dedi.

Çalışkan, daha sonra söz alan vatandaşların tek tek taleplerini dinleyerek gerekli açıklamalarda bulundu. (MA-EFE)