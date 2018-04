Başkan Ferit Karabulut: Altıntaş’ın geleceğine yatırım yapıyoruz

Kütahya’nın Altıntaş Belediye başkanı Ferit karabulut, ilçede yapılan hizmetler ve Altıntaş’ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.İlçenin her geçen gün daha da gelişip büyüdüğünü kaydeden Başkan Ferit Karabulut, ’’Altıntaş...

Kütahya’nın Altıntaş Belediye başkanı Ferit karabulut, ilçede yapılan hizmetler ve Altıntaş’ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçenin her geçen gün daha da gelişip büyüdüğünü kaydeden Başkan Ferit Karabulut, ’’Altıntaş Hava Limanımız için geleceği dönük büyük beklentilerimiz var. Beklentimiz doğuya güneydoğuya ve diğer illere yönelik seferler bekliyoruz. Termal arama çalışmalarını aldığımız ruhsatla İller Bankasına ihale ettik, çalışmalarımıza devam ediyoruz.Hedefimiz ilçemize termal turizm kazandırmak. İstanbul-Eskisehir hattı üzerinden gelen hızlı tren Zafer Havalimanına istasyonu kurulacak, bu Antalya bağlantılı olacak. Bölgemzin insanı her yönden merkezi bir ilçe olduğumuz için her yöne ulaşım olacak. Ankara İzmir arasına yapılan otobanın giriş ve çıkışları ilçemizden geçecek. Ulaşım medeniyettir. Yani Hava alanı, hızlı tren ve otabanların kesiştiği bir ilçe olmamız bize çok şey kazandıracak. Böyle bir yolların kesiştiği noktada sanayinin hayata geçmesi lazım. Tabiki biz tarım olarak çok geniş bir alana sahibiyiz. Bölgenin en büyük barajı Beşkarış barajı bizdedir. Tarım olarak da oldukça iyi durumdayız’’ dedi.

’’Daha kurulmadan 22 firma yatırım için talepte bulundu’’

Zafer OSB için 22 firmanın talepte bulunduğunu ifade eden Karabulut, ’’Kütahya’nın en büyük organize sanayi bölgesi ilçemizdedir. İnşallah bir ay sonra tapularımızı alacağız. Daha kurulmadan 22 firma yatırım için talepte bulundu. Bunun yanında çok yakında doğalgaz sorunumuzu çözüyoruz. Milletvekillerimize gerek Zafer Organize Sanayi gerekse doğalgaz konusunda verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Benim en büyük hayalim organize sanayimizi Afyon bölgemize doğru 20 milyon metrekareye çıkarabileceğimiz alanımız var. Ben zafer havalimanındanda önemli görüyorum. Eğer ben bir daha aday olursam, Organize sanayi çalışmalarını tamamlamak için bu hayalim için aday olurum. Sanayimizde her alanda yatırım talebi var. Daha çok seramik olmak üzere, mobilya ve diğer sektörlerde, ayrıca 3 tane gıda yatırımı yapmak isteyen yatırımcılarımız var’’ diye konuştu.

’’Hedefimiz köylerden göç eden insanlarımızı geri döndürmek’’

Başkan Karabulut, "TOKİ vasıtasıyla ilçemizde 1160 konut yaptık ve şu anda hepsi satıldı. Bizde bu yatırımların sonucunda ilçemizin göç almasını beklediğimiz için 15 bin kişilik alt yapı çalışmamızı yaptık. Belediye olarak hiç borcumuz yok. Sadece geçen yıl 5 bin 500 nüfuslu ilçemde 8 buçuk milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yıl 9 Milyon TL’lik yatırım hedefliyoruz. Bu yatırımlar görselden ziyade istihdam amaçlı yatırımlar. Şuanda göçü durdurduk. Hedefimiz köylerden göç eden insanlarımızı geri döndürmek. Yapılan TOKİ konutlarını alan vatandaşlarımız köylerden göçen vatandaşlarımız. İnşallah Organize sanayi faaliyete geçince ilçemize dönüşleri bekliyoruz. 350 bayanımızın çalışacağı tekstil fabrikası inşallah çok yakında hizmete girecek. İzmir’e göçen bir çok vatandaşımız bu açılacak tekstil fabrikası sayesinde geri dönecek. Hedefimiz dışarıda bulunan yaklaşık 50 bin vatandaşımızı olabildiğince ilçemize geri döndürmek. Biz gençlerimizin sosyal ve spor tesisi isteklerini de yerine getirdik. Gençlerimizi elimizde tutmak ana hedefimiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)