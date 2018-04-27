Başkan Halil Başer: Daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde geniş katılımlı istişare toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Halil Başer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Kadir Yurdagül’ün de katılımıyla, il genel meclis üyelerimiz, köy ve mahalle muhtarlarımız, daire amirlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla verimli bir toplantı yaptık. Çavdarhisar ilçemizin ve köylerimizin var olan sorunlarını istişare ettik. İlçe merkezimiz ve köylerimizde var olan sıkıntıları her zaman olduğu gibi Kaymakamımız ve ilgili birimlerimizle birlikte çözmeye ve vatandaşlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye olma yolunda gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda içimizde var olan hizmet aşkıyla ilçemiz sorunları için ve ilçemizin turizm yönünden gerekli ilerlemeyi sağlaması için hep birlikte çalışmaya kararlıyız. Toplantımız hayırlara vesile olsun’’ ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası davetlilere yemek ikram edildi. (YD-EFE)