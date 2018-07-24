Başkan Kamil Saraçoğlu: CHP’li Kasap, gerçeği bilmesine rağmen konuyu saptırıyor

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın ’367 işçinin 25 gündür maaşlarını alamadığı’ şeklindeki iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan Katı Atık Yönetimi Birliği üzerinden 2013 yılında yapılan ihale sonucunda 29 yıllığına anlaşma yapılan bir şirketten çöp toplama hizmeti aldığını dile getirdi.

Kütahya Belediyesi’nin başkanlığını yaptığı birliğin hizmet aldığı şirkete ödemelerini yaptığını ancak ilgili şirketin işçilere maaşlarını düzenli ödemediğini belirten Saraçoğlu, "CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın TBMM’de söz alarak ’Kütahya’da çöp, atık toplama işinde çalışan Kütahya Belediyesi bünyesindeki işçilerimiz yaklaşık 25 gündür maaşlarını alamamaktalar’ şeklindeki ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. Tamamen yalan ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum olduğunu açıkça ifade ediyorum. Şirkette çalışan 367 işçinin özellikle Kütahya Belediyesi ile hiçbir bağının olmadığını, bugüne kadar ücretlerini söz konusu şirketten aldıklarını, bundan sonra da aynı şekilde almaya devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Çok değerli bu milletvekilimizi ben buradan esefle kınıyorum. Bu açıklamasını geri almasını basın aracılığıyla söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Saraçoğlu, Milletvekili Kasap’ın gerçeği bilmesine rağmen konuyu saptırdığını ve Kütahya Belediyesini küçük duruma düşürdüğünü bildirdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu, "Kendisi bu konuyu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında dile getirmişti. Ben de kendisini telefonla arayarak meselenin doğrusunu anlattım. Kendisi de bu bilgilendirme için teşekkür etti. Ancak ne olduysa birkaç gün sonra değerli milletvekilimiz sebebini bilmediğim şekilde sanırım gündeme gelmek için böyle bir konuyu TBMM’de gündeme getirmiştir. Haksız yere TBMM’de Kütahya Belediyesinin isminin geçmesini televizyondan üzülerek izledim" dedi.

Kütahya Belediyesi bünyesine alınan taşeron işçilerle birlikte yaklaşık bin işçinin çalıştığını aktaran Saraçoğlu, bugüne kadar işçilerin maaşlarının bir gün bile geciktirilmediğini sözlerine ekledi. (EFE)