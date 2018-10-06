KÜTAHYA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:20

Başkan Kamil Saraçoğlu: "Sağlıklı bir yaşam için mutlaka bisiklete binin"

Kütahya Valisi Ahmet Hmadi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ’Sağlıklı bir yaşam sürmek için bisikletini al gel’ isimli bisiklet turuna katıldı.Sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için her yaş grubuna açık olan etkinliğe...

Başkan Kamil Saraçoğlu: 'Sağlıklı bir yaşam için mutlaka bisiklete binin'
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Kütahya Valisi Ahmet Hmadi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ’Sağlıklı bir yaşam sürmek için bisikletini al gel’ isimli bisiklet turuna katıldı.

Sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için her yaş grubuna açık olan etkinliğe katılan Saraçoğlu, sağlıklı yaşama sonuna kadar destek verdiğini belirterek, “Bugün burada bu etkinliğe katılan gencinden yaşlısına herkesin ayağına sağlık. Yaşadığımız hayat bizim ve sevdiklerimizle birlikte kaliteli yaşayabilmemiz adına bağımlılıklardan uzak durmamız gerekir. Bu konuda gençlerimizin bilinçlendirilmesi, böyle etkinliklerle bir araya gelmeleri çok önemli. Böyle bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Bisiklet turunun sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tura katılan vatandaşlarımızla sohbet edip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. (EFE)
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