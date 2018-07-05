Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan Kütahyaspor’a sosyal tesis müjdesi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Zafertepe Tesisleri’ndeki araziye yapılacak sosyal tesislerle Kütahyaspor’a kalıcı bir eser bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal Tesisler Projesi’ni bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkanı Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak Kütahyaspor’umuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takımımıza olan desteklerimizi sürdüreceğiz. Kütahyaspor’a; daha iyi şartlarda mücadele edebilmesi için Zafertepe Tesislerindeki boş alanda en az 30- 40 odalı, 3 katlı modern bir Sosyal Tesisi; Valimizin, Özel İdarenin ve milletvekillerimizin de destekleriyle kazandırmak istiyoruz" dedi.

Maddi ve manevi destekleriyle kulübü Kütahyaspor’u ayakta tutan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kulüp yönetim kurulu tarafından projesi hazırlanan, 505 metrekare kapalı alanda 3 katlı bina olarak tasarlanan sosyal tesislerde; futbolculara otel konforunu aratmayacak tek kişilik odalar, alt yapı hocalarına ve futbolcularına ait odalar, Fizyo terapi, fitnes, toplantı, çok amaçlı salonları, başkan, yönetim kurulu, müdür, muhasebe, masör, malzemeci odaları, yemekhane, mutfak ve misafirhaneler yer alacak" diye konuştü.

Kulüp yöneticileri, her zaman yakın ilgi ve alakasını gördükleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na kurumsallaşma adına takıma dev bir adım attıracak büyük proje için teşekkür ettiler.(EFE)