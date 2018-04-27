Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan yangınzede aileye ziyaret

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yangında evleri zarar gören Aydın ailesini ziyaret etti.Yangın sonrası Kütahya Belediyesi Temizlik ekiplerinin kendilerini ziyaret ederek gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden ev sahibi Yakup Aydın,...

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yangında evleri zarar gören Aydın ailesini ziyaret etti.

Yangın sonrası Kütahya Belediyesi Temizlik ekiplerinin kendilerini ziyaret ederek gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden ev sahibi Yakup Aydın, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür etti.

Yangında hasar gören evde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Aydın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

75. Yıl Mahallesi’nde 10 katlı binanın 7. katında çıkan yangın, Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile can kaybı olmadan söndürülmüştü. (EFE)