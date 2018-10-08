KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:05

Başkan Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret ettiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı...

Başkan Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ettiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri Doç Dr. Rıfat Türkel, Doç Dr. Ahmet Türkan, Dr. öğretim üyesi Ümit Aktı, Dr. öğretim üyesi Ömer Faruk Söylev, Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Yağcı katıldılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.(EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku