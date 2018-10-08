Başkan Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret ettiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri Doç Dr. Rıfat Türkel, Doç Dr. Ahmet Türkan, Dr. öğretim üyesi Ümit Aktı, Dr. öğretim üyesi Ömer Faruk Söylev, Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Yağcı katıldılar.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.(EFE)