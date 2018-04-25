Başkan Saraçoğlu, Burdur’da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Burdur’da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı’na katıldı.

Doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında ağırlık veren; kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası içindeki kentlerin kabul edildiği bir birlik olan ve Tarihi Kentler Birliği Burdur’da toplandı.

“Göller Bölgesi ve Yakın Çevresindeki Doğal-Kültürel Mirasın Korunmasında Son Gelişmeler” konulu başlığıyla toplanan Tarihi Kentler Birliği Burdur Bölge Toplantısı, Burdur’un kısa tanıtım film gösterilmesi ile başladı.

Toplantı Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sözen konuşmaları ile devam etti. Program Türk Halk Müziği dinletilmesi ile sona erdi.

Tarihi Kentler Birliği Burdur Bölge Toplantısına Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun Ercengiz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, çeşitli il ve ilçelerin belediye başkanları kurum müdürleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.