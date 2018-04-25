KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04

Başkan Saraçoğlu, Burdur’da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Burdur’da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı’na katıldı.Doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında ağırlık veren; kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal...

Başkan Saraçoğlu, Burdur'da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı'na katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Burdur’da düzenlenen Tarihi kentler Birliği Toplantısı’na katıldı.

Doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında ağırlık veren; kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası içindeki kentlerin kabul edildiği bir birlik olan ve Tarihi Kentler Birliği Burdur’da toplandı.

“Göller Bölgesi ve Yakın Çevresindeki Doğal-Kültürel Mirasın Korunmasında Son Gelişmeler” konulu başlığıyla toplanan Tarihi Kentler Birliği Burdur Bölge Toplantısı, Burdur’un kısa tanıtım film gösterilmesi ile başladı.

Toplantı Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sözen konuşmaları ile devam etti. Program Türk Halk Müziği dinletilmesi ile sona erdi.

Tarihi Kentler Birliği Burdur Bölge Toplantısına Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun Ercengiz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, çeşitli il ve ilçelerin belediye başkanları kurum müdürleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku