Başkan Saraçoğlu gönüllere dokunuyor

Kütahya Belediyesi, yaptığı projeler ile katılımcı yerel yönetimin ve sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor.Kütahya Belediyesi’nin, ’Gülümseyen yüzünüz, en büyük ödülümüz’ projesi kapsamında Başkan Kamil Saraçoğlu...

Kütahya Belediyesi, yaptığı projeler ile katılımcı yerel yönetimin ve sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor.

Kütahya Belediyesi’nin, ’Gülümseyen yüzünüz, en büyük ödülümüz’ projesi kapsamında Başkan Kamil Saraçoğlu ile birlikte annesinin mezarına gül dikmek istediğini mektupla bildiren Hilal Maltaş’ın doğum gününde bu isteği Başkan Saraçoğlu tarafından yerine getirildi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Darüşşafaka bursluluk sınavlarına girerek Türkiye beşincisi olan 5. sınıf öğrencisi Hilal Maltaş ile birlikte vefat eden annesi Sultan Maltaş ve anneannesi Sultan Yılmaz’ın kabrini ziyaret edip, dua ederek gül dikti.

Ziyaret sonra Hilal Maltaş’a Başkan Saraçoğlu doğum günü sebebiyle bisiklet hediye ederek, dersleri ve ileriki hayatında başarılar diledi.

Daha sonra mezarlık yanındaki parkta oyun oynayan çocuklara kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş ve Fatih Gölgeli de eşlik etti.